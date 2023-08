Das Copacabana Palace im Stil des Art déco wurde 1923 eröffnet. Das bekannteste Hotel in Rio de Janeiro feiert sein 100-jähriges Bestehen groß.

Eine Million Menschen feiern ikonisches Hotel an Copacabana

Menschenmassen beim Auftritt des brasilianischen DJs Alok: Rio de Janeiro feiert das hundertjährige Bestehen des Hotels Copacabana Palace am Strand der Copacabana.

Rio de Janeiro - Rund eine Million Menschen haben den 100. Geburtstag des Grand Hotels Copacabana Palace in der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro gefeiert. Höhepunkt der Feier in der Nacht auf Sonntag war ein Konzert von DJ Alok am berühmten Strand von Copacabana vor dem Fünf-Sterne-Hotel.

Der DJ ist Brasilianer und wird vom Fachmagazin „DJ Magazine“ derzeit als viertbester DJ der Welt geführt. Beendet wurde die „Show des Jahrhunderts“ mit einem spektakulären Feuerwerk.

Das Copacabana Palace im Stil des Art déco wurde 1923 eröffnet und ist das bekannteste Hotel in Rio de Janeiro. Es liegt an der Strandpromenade Avenida Atlântica und verfügt über 220 Zimmer, mehrere Restaurants und eine Piano-Bar. Viele internationale Stars stiegen im Copacabana Palace ab, darunter Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Brigitte Bardot, Madonna, Elton John, Walt Disney, Mick Jagger und Janis Joplin.