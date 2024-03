Uplengen - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Uplengen (Kreis Leer) sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 88 Jahre alter Autofahrer habe am Samstag beim Abbiegen den Wagen eines 58-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit. Die 48 Jahre alte Beifahrerin des 58-Jährigen wurde demnach bei dem Unfall schwer verletzt, ein neun Jahre altes Kind, das ebenfalls im Auto saß, und der 88 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurden leicht verletzt. Alle Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Autos waren den Angaben zufolge nicht mehr fahrbereit, die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 60.000 Euro.