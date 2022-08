Bei einem Unfall mit zwei Booten auf dem Ribnitzer See ist am Dienstagabend eine Frau tödlich verunglückt. Acht weitere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Stralsund/DUR/mad - Eine Frau ist nach einem schweren Zusammenstoßr zweier Boote auf dem Ribnitzer See gestorben. Acht weitere Personen wurden verletzt, so die Mitteilung der Wasserschutzpolizei Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern.

Demnach war es am Dienstagabend zu dem folgenschweren Unfall auf dem Ribnitzer See gekommen. Gegen 22 Uhr fuhr ein mit drei Personen besetztes Sportboot seitlich von hinten auf das vor ihm fahrende Boot mit sechs Mitglieder einer Familie auf. Dabei wurden alle beteiligten Personen zum Teil schwer verletzt. Für eine 66-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfall könne noch nicht rekonstruiert werden, weil niemand von den Bootsbesatzungen ansprechbar sei, heißt es. Die beiden Bootsführer stünden zusätzlich unter Schock. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Beide Boote wurden zu für Untersuchungen sichergestellt. Der Sachschaden wird auf bis zu 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Ribnitz-Damgarten und aus Dierhagen, Kräfte der DLRG sowie umliegende Rettungsdienste waren im Einsatz.