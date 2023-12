Einfamilienhaus brennt in Schmalkalden: Zwei Verletzte

Schmalkalden - In Schmalkalden brennt ein Einfamilienhaus (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Das erste Obergeschoss ist eingestürzt. Es werde mit einem Totalschaden und einem Schaden im sechsstelligen Bereich gerechnet, so ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Zwei Verletzte seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, die fünf Anwohner seien nicht mehr im Gebäude.

Den Angaben zufolge hat der Brand bisher nicht auf Nachbarhäuser im Ortsteil Wernshausen übergegriffen. Die Brandursache sei bisher unbekannt, so der Sprecher.