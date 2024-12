Mitten in der Nacht bricht in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus - mit schweren Folgen für die Bewohner.

Einfamilienhaus fängt Feuer in Mansfeld-Südharz

In Mansfeld-Südharz hat ein Einfamilienhaus Feuer gefangen. (Symbolbild)

Hergisdorf - Ein Einfamilienhaus in Hergisdorf (Mansfeld-Südharz) ist in der Nacht in Brand geraten. Das Feuer sei im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit, die Brandursache sei bislang unklar. Alle Bewohner, zwei Erwachsene und zwei Kinder, hätten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Erwachsenen seien jedoch wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ambulant behandelt worden.

Freiwillige Feuerwehren aus Hergisdorf und umliegenden Orten hätten den Brand gelöscht, hieß es weiter. Das Haus sei fürs Erste unbewohnbar. Zum entstandenen Sachschaden konnte die Polizei bis jetzt keine Angaben machen.