Wrestedt - Ein Einfamilienhaus ist am Dienstagabend bei einem Brand in Wrestedt (Landkreis Uelzen) stark beschädigt worden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ersten Erkenntnissen zufolge seien Gartenarbeiten die Brandursache gewesen, sagte ein Polizeisprecher in Lüneburg. Beim Abflämmen von Unkraut habe erst eine Hecke Feuer gefangen und anschließend das Haus. Das Haus sei wegen des Feuers und des Löschwassers nicht mehr bewohnbar. Der Dachstuhl habe gebrannt.