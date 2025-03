Mitten in der Nacht gerät ein Einfamilienhaus in Flammen - die Bewohner haben jedoch etwas Glück im Unglück.

Einfamilienhaus in der Prignitz gerät in Brand

Ein Einfamilienhaus in der Prignitz ist in Brand geraten. (Symbolbild)

Pirow - Ein Einfamilienhaus im Landkreis Prignitz ist in der Nacht vollständig in Flammen geraten. Verletzt wurde niemand, denn die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause, wie die Polizei mitteilte. Eine Nachbarin habe bemerkt, wie Flammen aus dem Haus in Hülsebeck (Ortsteil der Gemeinde Pirow) gekommen seien. Sie habe die Feuerwehr alarmiert. Als diese eintraf, sei das Feuer bereits auf den Großteil des Hauses übergegangen. Den Angaben nach ist es nun nicht mehr bewohnbar.

Der entstandene Sachschaden liege bei etwa 75.000 Euro, teilte die Polizei mit. Die Brandursache sei bislang unklar.