Wolsdorf - Ein brennendes Einfamilienhaus in Wolsdorf im Landkreis Helmstedt hat die Feuerwehr über Stunden in Atem gehalten. Am frühen Sonntagmorgen habe eine Anwohnerin im Ortsteil Tekenberg einen Feuerschein bemerkt, teilte die Polizei mit. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Einfamilienhaus vollständig in Flammen. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause, verletzt wurde niemand. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Vormittag noch an, sagte eine Polizeisprecherin. Das Haus ist nach ersten Erkenntnissen unbewohnbar. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, auch eine Schätzung der Schadenssumme lag bislang nicht vor.