Georgenthal - Ein Einfamilienhaus in Georgenthal (Landkreis Gotha) ist nach einem Brand unbewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Haus in der Bahnhofstraße am Donnerstagnachmittag in Brand. Die Polizei schätzte den Schaden auf 150.000 Euro. Der 62 Jahre alte Hausbewohner sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei war die Straße zeitweise voll gesperrt.