Stuhr - Ein Einfamilienhaus in Stuhr (Landkreis Diepholz) ist bei einem Brand am Sonntag zum Teil zerstört worden. Das Feuer sei in der Garage ausgebrochen und anschließend auf den Dachstuhl des Gebäudes übergegangen, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Die hohe Rauchsäule war einer Mitteilung der Feuerwehr vom Sonntagabend zufolge bereits aus weiter Entfernung zu sehen gewesen.

59 Einsatzkräfte bekämpften den Brand am Sonntagnachmittag. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Das Haus ist laut Feuerwehr vorerst unbewohnbar. Genau beziffern konnte sie den Sachschaden zunächst nicht. Ebenso unklar blieb vorerst die Brandursache. Indizien auf Fremdverschuldung gab es laut Polizei zunächst nicht.