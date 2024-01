Bülstedt - Ein Wohnhaus mit einem angrenzenden Stall in Bülstedt (Landkreis Rotenburg/Wümme) ist abgebrannt. Verletzt wurde dabei niemand, wie Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilten. Das Feuer war den Angaben zufolge am Samstagabend im Stall ausgebrochen und hatte auf das Wohngebäude übergegriffen. Tiere hätten sich nicht in dem Stall befunden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Ein Problem sei gewesen, vor Ort genug Löschwasser zu bekommen, hieß es seitens der Feuerwehr. Weil aus den Hydranten nicht genug Wasser gekommen sei, sei mit Tanklöschfahrzeugen ein Pendelverkehr eingerichtet worden. Später sei das Wasser aus einem Löschteich gekommen. Rund 150 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr vor Ort. Die Arbeiten zogen sich bis spät in die Nacht.