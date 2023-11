Berlin - Auch in diesem Jahr sind Polizei und Feuerwehr am Halloween-Abend zu mehreren Einsätzen in Berlin ausgerückt. Vereinzelt wurden Polizisten und Passanten sowie vorbeifahrende Autos mit Böllern beworfen, hieß es am Mittwoch von der Polizei. Es werde unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. Es habe keine Verletzten gegeben.

Vor allem in den Stadtteilen Gesundbrunnen, Märkisches Viertel und Graefekiez musste die Polizei nach eigenen Angaben einschreiten. Unter anderem in der Pankestraße seien Dienstagnachmittag Böller geworfen und Pyrotechnick angezündet worden.

Im Bereich Wilhelmsruher Damm hätten sich später etwa 100 Menschen versammelt. Es habe Böller- und Flaschenwürfe auf Polizisten gegeben, später seien Einsatzkräfte in der Nähe mit Steinen beworfen worden. Auf einem Funkwagen seien Eier gelandet. Ebenfalls etwa 100 Menschen versammelten sich den Angaben zufolge im Graefekiez und schoben Mülltonnen auf eine Kreuzung. Eine brennende Tonne habe die Feuerwehr gelöscht.

Nach den Angaben waren insgesamt rund 1000 Polizistinnen und Polizisten unterwegs. Beteiligt gewesen seien Einsatzkräfte aus Brandenburg, Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Die Polizei hatte nach Angaben eines Sprechers ihre Präsenz erhöht aufgrund der Erfahrungen des Vorjahres, aus der Silvesternacht sowie jüngsten Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt.

Auch am Halloween-Abend gab es einige Versammlungen zum Terroranschlag der islamistischen Hamas am 7. Oktober und den Gaza-Krieg. Diese verliefen laut Polizei weitgehend störungsfrei. Auch die Halloween-Nacht verlief weitestgehend ruhig, hieß es von der Polizei.

Im gesamten Verlauf des Einsatzes seien 121 Menschen von der Polizei festgehalten worden, um vor allen deren Identität festzustellen. Größtenteils sei dies im Zusammenhang mit dem Halloween-Geschehen gewesen. Es habe sich ausschließlich um männliche Personen gehandelt, darunter 91 Jugendliche und 19 Kinder, teilte die Polizei mit.