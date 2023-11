Erfurt - Das winterliche Wetter hat am Dienstagmorgen zu Schneefall und glatten Straßen in Thüringen geführt. Dabei sei es zu zahlreichen Unfällen am Dienstagmorgen gekommen, wie die Polizeidienststellen mitteilten. Ein Lkw-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall auf der L1052 nahe der Autobahnabfahrt Erfurt-Ost am frühen Dienstagmorgen leicht verletzt. Nach Angaben eines Sprechers rutschte der hintere Teil eines leeren Tanklasters wegen der glatten Straße auf die Gegenspur und stieß mit dem Führerhaus eines entgegenkommenden Lkws zusammen. Beide Fahrzeuge gerieten dann in den Straßengraben. Der Fahrer des entgegenkommenden Lkws erlitt dabei eine Kopfplatzwunde und wurde medizinisch versorgt. Die Straße sei wegen Bergungsarbeiten derzeit noch gesperrt und es staue sich, teilte der Sprecher mit.

Auch auf der A9 zwischen Bad Lobenstein und Schleiz (beide Saale-Orla-Kreis) kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem Unfall mit zwei Lkw. Dabei kam ein Lkw beim Überholen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und stieß zunächst gegen einen weiteren Lkw auf der rechten Spur. Beide kamen daraufhin von der Straße ab, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei berichtete. Dabei stieß der eine Lkw gegen die Mittelplanke und der andere gegen die rechte Leitplanke. Dabei wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf rund 85.000 Euro geschätzt. Die Straße wurde den Angaben zufolge zeitweise vollgesperrt.

Auch in anderen Landkreisen und Städten in Thüringen gab es witterungsbedingte Unfälle. In den meisten Fällen kam es zu Schäden durch Zusammenstöße und heruntergebrochene Äste. Die Polizei appelliert an Autofahrer, sich den Straßenverhältnissen anzupassen und langsamer zu fahren.