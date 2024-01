Magdeburg - Wegen Bauarbeiten am Magdeburger Hauptbahnhof können ab Dienstagmorgen (4.00 Uhr) einige Züge nicht dort halten - rund eine Woche lang. Manche Fern- und Nahverkehrszüge müssten umgeleitet werden, so dass sich die Fahrtzeiten um bis zu 20 bis 30 Minuten verlängern können, teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen seien etwa die IC-Strecken Dresden-Magdeburg-Hannover-Stuttgart und Leipzig-Magdeburg-Hannover-Norddeich. Die Arbeiten an Weichen und Schwellen seien bis kommende Woche Montag (8. Januar) geplant, so die Bahn.