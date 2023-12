Einigung bei Großbäckerei in Eisleben und Nordhausen

Eine Hand greift nach einem fertigen „Berliner“ in der Produktion in Lutherstadt Eisleben.

Eisleben/Nordhausen - Nach mehreren Warnstreiks haben sich die Großbäckerei Aryzta und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auf einen neuen Tarifvertrag verständigt. Nach der Gewerkschaft bestätigte auch das Unternehmen am Donnerstag die Einigung.

Neben finanziellen Verbesserungen etwa durch Erhöhung der Zuschläge für Mehrarbeit oder Sonderzahlungen bringe der neue Tarifvertrag auch Entlastung für Schichtarbeit, teilte die Gewerkschaft mit. So gebe es unter anderem eine Erhöhung der Urlaubstage auf mindestens 30 und einen Ausgleich für die Schichtarbeit.

Das Unternehmen teilte mit, der neue Tarifvertrag diene vor allem der Harmonisierung zwischen den Produktionsstandorten in den neuen und alten Bundesländern. In einigen Bereichen würden die Mitarbeiter an den Standorten Eisleben und Nordhausen sogar bessergestellt. Man sei froh, noch vor den Feiertagen eine Einigung erreicht zu haben.

Aryzta ist nach eigenen Angaben europäischer Marktführer für Tiefkühlbackwaren. Das Unternehmen stellt unter anderem Brötchen und andere Backwaren für große Einzelhandelsketten und die Gastronomie her. Am Standort Eisleben arbeiten nach Angaben der NGG 1200 Beschäftigte, in Nordhausen 165.