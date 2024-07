In Darmstadt ist ein einjähriger Junge aus dem Fenster gefallen und leicht verletzt worden.

Darmstadt - Ein Passant hat in Darmstadt-Nord einen kleinen Jungen aufgefangen, der aus dem dritten Stock eines Wohnhauses gestürzt war. Das einjährige Kind wurde bei dem Sturz heute Abend ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Während die 29 Jahre alte Mutter mit dem Kind dort war, brach in ihrer Wohnung ein Brand aus - und sie ist nun nicht mehr bewohnbar.

Ersten Ermittlungen nach wurde das Feuer möglicherweise durch angebranntes Essen verursacht. Der siebenjährige Bruder des Einjährigen soll sich noch in der Wohnung aufgehalten haben, als seine Mutter mit dem Brüderchen in der Klinik war. Ein schneller Einsatz der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern, wie es hieß. Der Siebenjährige wurde ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Sturz des Kleinkindes kurz nach 20 Uhr kam, war noch nicht bekannt. Zu jener Zeit hielten sich den Erkenntnissen zufolge auch die Mutter und der Bruder des Jungen in der Wohnung auf. Die Polizei sucht Zeugen - auch, um die Identität des Fußgängers zu klären, der dem Jungen womöglich das Leben rettete. Der Mann wird ebenfalls gebeten, sich zu melden.