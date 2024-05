Einkaufsmarkt in Wernigerode in Flammen

Wernigerode/Magdeburg - In der Nacht zum Freitag hat in Wernigerode im Harz ein Haus mit einem Verbrauchermarkt gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am frühen Morgen ausgebrochen. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.