Erneut wird in Berlin ein Einkaufswagen von einem Hochhaus geworfen. Verletzt wird glücklicherweise niemand. Dafür wird ein Pkw der Feuerwehr beschädigt.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in Berlin. (Symbolbild)

Berlin - Ein Einkaufswagen ist aus großer Höhe von einem Balkon eines Hochhauses in Berlin-Alt-Hohenschönhausen geworfen worden. Der Einkaufswagen traf am Morgen zwei vor dem Haus in der Landsberger Allee geparkte Autos - eins davon gehörte der Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Beide Wagen wurden durch den Wurf beschädigt.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Es befanden sich keine Menschen in und an den Autos. Die Behörde ermittelt wegen Sachbeschädigung und Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Balkon frei zugänglich. Die Täter flüchteten unerkannt. Aus dem wievielten Stock der Wagen geworfen wurde, war zunächst unklar.

In Berlin werden immer wieder Gegenstände aus Hochhäusern geworfen: Im November 2023 sollen zwei Teenager einen Einkaufswagen aus dem 25. Stock eines Hochhauses in Berlin-Marzahn geworfen haben. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft nahmen damals die Ermittlungen auf.