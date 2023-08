Hannover - Fünf Einrichtungen haben beim niedersächsischen Integrationspreis gewonnen und können sich über jeweils 6000 Euro freuen. Das teilte die Staatskanzlei in Hannover am Montag mit. Die Preisübergabe ist im November im Alten Rathaus in Hannover geplant. Vier Einrichtungen gewannen den regulären Preis, eine einen Sonderpreis. Demnach hat es insgesamt mehr als 180 Bewerbungen gegeben.

Der Sonderpreis ging demnach an eine Kirchengemeinde in der Region Hannover. Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren erhalten dort ein Mittagessen sowie pädagogische Betreuung und Hausaufgabenhilfe. Den regulären Preis gewannen unter anderem eine Bürgergemeinschaft in der Region Hannover und ein sogenanntes Integrationscafé im Landkreis Cloppenburg. Der Integrationspreis wird zum 14. Mal verliehen, der Sonderpreis zum achten Mal.