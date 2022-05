Einrichtungen im Sozial- und Erziehungsdienst im Warnstreik

Leipzig - Eltern von Kita-Kindern in Sachsen und Sachsen-Anhalt mussten sich am Donnerstag erneut auf Einschränkungen bei der Betreuung einstellen. Die Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verdi gehen von Hunderten Einrichtungen aus, die entweder ganztägig geschlossen sind oder lediglich eine eingeschränkte Betreuung anbieten können, wie Gewerkschaftssprecher mitteilten.

In Sachsen-Anhalt sind laut GEW mehr als 600 Einrichtungen in den nördlichen Landkreisen zum Warnstreik aufgerufen. In Sachsen wurde laut Verdi flächendeckend aufgerufen. Nach Gewerkschaftsangaben waren in Dresden drei Viertel und in Leipzig zwei Drittel der Einrichtungen betroffen. Kundgebungen sollte es am Morgen in Stendal, Halberstadt und Chemnitz geben.

Die Gewerkschaften verhandeln seit dem 25. Februar mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände unter anderem über Sonderregelungen für den Sozial- und Erziehungsdienst. „Es geht um mehr Geld und mehr Wertschätzung für die Arbeit der Beschäftigten“, sagte Frank Wolters von der GEW in Sachsen-Anhalt. Mit den Aktionen solle der Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der dritten Tarifrunde am 16. und 17. Mai in Potsdam erhöht werden.