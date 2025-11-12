Was tun, wenn sich niemand mehr um einen kümmert? In ihrem neuen Film „Frau Winkler verlässt das Haus“ beleuchtet Doris Dörrie das Zusammenleben mit einem Roboter. Wo gedreht wird.

Hamburg - Filmemacherin Doris Dörrie (70) dreht ihren neuen Film „Frau Winkler verlässt das Haus“. Die vielfach ausgezeichnete Autorin und Regisseurin arbeitet mit Angela Winkler und Laura Tonke in den Hauptrollen, die Mutter und Tochter spielen. Gefilmt wird seit Anfang November in Hamburg, weitere Drehorte sind Lübeck und Bayern.

„Frau Winkler verlässt das Haus“ handelt von einer 80-jährigen Witwe (Angela Winkler) im Jahr 2030, die außer ihrer Tochter Emi (Laura Tonke) niemanden mehr hat. Als Emi ein Theaterengagement annimmt und sich dadurch nicht mehr um ihre Mutter kümmern kann, soll das ein Pflegeroboter übernehmen. Die Mutter fühlt sich zunächst zurückgesetzt und verlassen, doch mit der Zeit entwickelt sich eine Freundschaft zwischen ihr und Pawlowitsch, wie sie ihren neuen Mitbewohner nennt.

Dörrie schreibt und inszeniert selbst

Die in Hannover geborene Dörrie führt in ihrem neuen Film nicht nur Regie, sondern ist auch die Drehbuchautorin. Wann „Frau Winkler verlässt das Haus“ in die deutschen Kinos kommt, wurde nicht mitgeteilt. Dörrie drehte dutzende Filme wie „Kirschblüten – Hanami“, „Männer“ und „Freibad“. Auch die Liste ihrer Bücher ist lang. Zuletzt veröffentlichte sie im April „Wohnen“, einen Essay, in dem sie sich mit ihren Erfahrungen und Fragen zu verschiedenen Wohnsituationen auseinandersetzt.