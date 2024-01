Sömmerda - Die Polizei und das Landratsamt haben im Landkreis Sömmerda eine etwa 200-köpfige Schafherde vor ihrem Besitzer gerettet. Der Landwirt wollte die Herde trotz Aufforderung zur Lämmerzeit nicht in einen geeigneten Stall führen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Da schon mehrere Lämmer aufgrund des strengen Frostes und des fehlenden Schutzes die ersten Stunden ihres Lebens nicht überlebt hatten, schritt das Amt ein. Am Mittwoch wurde ein Tiertransport organisiert, um die Schafe und Lämmer in einen Stall zu bringen. Während des Einsatzes kam ein weiteres Jungtier zur Welt, wie es hieß. Gegen den Landwirt wird ermittelt.