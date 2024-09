Frankfurt/Main - Hinter dem Einsatz von Eintracht Frankfurts Omar Marmoush bei seinem Ex-Club VfL Wolfsburg steht nach einer Überdehnung des Außenbandes weiter ein Fragezeichen. Man müsse den Freitag abwarten, sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga in Wolfsburg. Für Marmoush wäre es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte: Er stand von 2017 bis 2023 bei den Niedersachsen unter Vertrag.

Der Stürmer war in der Länderspielwoche vorzeitig von der ägyptischen Nationalmannschaft abgereist. Am Mittwoch habe der 25-Jährige Teile des Mannschaftstrainings mitmachen können, so Toppmöller.

Larsson ist einsatzbereit

Fit für das Spiel in Wolfsburg ist Mittelfeldspieler Hugo Larsson, um den es zuletzt einigen Wirbel gegeben hatte. Der Schwede war am vergangenen Wochenende angeblich wegen einer Verletzung vom Nationalteam abgereist, am Dienstag befand er sich aber schon wieder im Mannschaftstraining der Frankfurter. „Wir sind froh, ihn wieder hier zu haben“, sagte Toppmöller.

In den Medien wurde darüber spekuliert, dass ein Disput zwischen dem 20-Jährigen und Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson zu der vorzeitigen Abreise geführt habe. Den beiden wird ein angespanntes Verhältnis nachgesagt. Die Situation wolle er „gar nicht großartig bewerten“, sagte Toppmöller und fügte hinzu: „Das ist jetzt nicht meine Baustelle.“