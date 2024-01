Einsätze erreicht: Sijaric bleibt bis 2025 in Aue

Aue - Omar Sijaric bleibt ein weiteres Jahr beim FC Erzgebirge Aue. Am Sonntag teilte der Fußball-Drittligist mit, dass sich der Vertrag des Offensivspielers bereits durch den Einsatz beim 2:1 am Freitag gegen Rot-Weiss Essen verlängert hatte. Sijaric krönte seinen 19. Einsatz in dieser Spielzeit mit der Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1.

Der 22-Jährige war im Juli 2021 von Türkgücü München nach Aue gewechselt. In der 2. Bundesliga kam er regelmäßig zum Einsatz, ehe ihn eine Hodenkrebs-Erkrankung im Dezember 2021 lange außer Gefecht setzte. Im Oktober 2022 feierte Sijaric sein Comeback und hat sich seitdem als Stammkraft etabliert.