Cuxhaven - Drei Urlauber aus Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstag aus dem Watt bei Cuxhaven gerettet worden. Die Wattwanderer, ein Mann und eine Frau älter als 50 Jahre und ein achtjähriger Junge, befanden sich in einer lebensgefährlichen Situation, wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Cuxhaven am Freitag sagte. Zunächst berichtete das „Stader Tageblatt“.

Der Schilderung des Einsatzleiters zufolge gingen gegen 12.00 Uhr Notrufe ein. Die Urlauber selbst und Beobachter hätten sich gemeldet. Die Frau und das Kind hielten sich wegen der Strömung des Wassers an einem Pfahl fest. Sie wurden mit einem sogenannten Quadski gerettet. Auch der Mann habe sich im Wasser befunden. Einsatzkräfte begleiteten ihn zu Fuß zu einem im Wasser stehenden Rettungsfahrzeug, sagte der Sprecher. Der Mann und der Junge wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Einsatzleiter betonte, dass Wattwanderungen sicher seien, wenn man sich an die Regeln halte.