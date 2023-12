Naumburg/Zeitz - Am SRH Klinikum Burgenlandkreis ist der Betrieb seit Montag aufgrund eines Ausfalls des Informationssystems eingeschränkt. Betroffen sind die beiden Klinikumsstandorte in Naumburg und Zeitz, sowie die Medizinischen Versorgungszentren in Naumburg, Zeitz, Weißenfels, Bad Bibra und Bad Kösen, wie das Klinikum am Dienstag mitteilte.

Patienten können demnach weiterhin behandelt werden, einige, nicht dringende Operationen mussten aber verschoben werden. Patientenbehandlungen müssten auf Papier dokumentiert werden. An der Reparatur werde gearbeitet. Mit Einschränkungen werde für einige Tage gerechnet. Zuvor hatte der MDR berichtet.

„Die Sicherheit und Behandlung der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten ist gewährleistet. Wir sind für unsere Patienten da“, erklärte Angret Neubauer, Geschäftsführerin des Klinikums. „Wir müssen allerdings vorläufig bei der Patientenneuaufnahme etwas zurückhaltender sein.“

Ursache des Ausfalls war den Angaben zufolge eine geplante Wartung des Systems. Ein Hackerangriff habe nicht stattgefunden, es habe auch keinen Datenabfluss gegeben.