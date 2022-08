Einschulung in Berlin: Neue Schüler auch aus der Ukraine

Berlin - Großer Tag für kleine Neulinge: Mehr als 37.000 Berliner Mädchen und Jungen haben am Samstag ihre Einschulung gefeiert. Damit beginnen so viele junge Menschen ihre Schullaufbahn wie seit 2005 nicht. Nach der Feier am Samstag beginnt für die Erstklässlerinnen und Erstklässler an diesem Montag der Schulalltag - eine Woche später als für die älteren Jahrgänge.

Erstmals werden auch Kinder zum Schuljahresbeginn eingeschult, deren Familien vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geflohen sind. In der Tempelherren-Grundschule in Tempelhof etwa sind es drei Kinder aus der Ukraine, darunter die sechsjährige Yeva aus Schytomyr. Sie kam mit ihrer Mutter und ihrer Berliner Gastgeberin zur Einschulungsfeier.

Schon vor den Ferien wurden laut Schulverwaltung knapp 5000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in Berliner Schulen unterrichtet, knapp 3000 davon in Willkommensklassen. Weitere 1000 haben sich demnach vor den Sommerferien zum Schulbesuch angemeldet. Die Bezirke arbeiteten daran, weitere Plätze zu schaffen. Personal dafür sei vorhanden, hieß es.

Im neuen Schuljahr lernen in den Berliner Schulen so viele Schülerinnen und Schülern wie noch nie. Ihre Zahl stieg nach Angaben der Bildungsverwaltung an den allgemeinbildenden Schulen im Vergleich zum vergangenen Schuljahr um gut 6800 auf 383.290.