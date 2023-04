Magdeburg - Die Linke ist im Landtag von Sachsen-Anhalt am Donnerstag damit gescheitert, eine gesundheitspolitische Kommission einzusetzen. Diese sollte zur Entwicklung der Krankenhauslandschaft eingesetzt werden und beispielsweise über den Investitionsstau und den Fachkräftemangel in den Kliniken beraten. Darüber sollten Vertreter von Kliniken, Ärzteschaft, Verbänden, Krankenkassen, Kommunen und weiteren Akteuren diskutieren.

Mehrere Abgeordnete machten deutlich, dass es eine solche Kommission aufgrund bestehender Gremien nicht brauche. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) verwies zudem auf geplante Reformen in nächster Zeit.

Anfang April war ein Gutachten zur Zukunft der Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt vorgestellt worden, das die Landesregierung in Auftrag gegeben hatte. Die Experten empfehlen unter anderem, die Basisversorgung insgesamt wohnortnah zu organisieren und schwere Fälle stärker an großen Krankenhäusern zu konzentrieren.