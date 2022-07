Eintracht Braunschweig leiht Union-Angreifer Keita Endo aus

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Keita Endo von Union Berlin ausgeliehen. Der Japaner wechselt vom Bundesligisten für ein Jahr nach Niedersachsen, wie beide Vereine am Dienstag mitteilten. Seine Profikarriere startete der 24-Jährige 2016 in seinem Heimatland beim Erstligisten Yokohama F-Marinos. Die Berliner liehen Endo 2020 zunächst aus und verpflichteten ihn ein Jahr später. Der zweifache japanische Nationalspieler kam in der abgelaufenen Saison auf vier Bundesligaspiele, in denen er allerdings nur wenige Minuten Einsatzzeit erhielt.