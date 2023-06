Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat sich knapp zwei Wochen nach dem Saisonende in der 2. Fußball-Bundesliga von Trainer Michael Schiele getrennt. „Wir haben die einzelnen Fakten geordnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Weiterentwicklung durch neue Impulse und Veränderungen notwendig ist“, wurde Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann in einer Mitteilung am Freitag zitiert.

Die Entscheidung kommt ein wenig überraschend. Schiele hatte die Mannschaft nach dem Zweitliga-Abstieg vor zwei Jahren übernommen. Dem 45-Jährigen gelang der sofortige Wiederaufstieg und in der abgelaufenen Saison den Klassenverbleib. Schiele hatte noch einen Vertrag bis Juni 2025.