Eintracht Braunschweig verliert Kellerduell in Nürnberg

Nürnberg - Eintracht Braunschweig hat in der 2. Fußball-Bundesliga das Kellerduell beim 1. FC Nürnberg verloren. Ohne neun verletzte oder gesperrte Spieler unterlag der Aufsteiger am Freitagabend verdient mit 0:2 (0:0). Von den vergangenen zwölf Zweitliga-Spielen hat die Eintracht nur eines gewonnen.

Eine Woche vor dem Niedersachsen-Derby gegen Hannover erzielte der ehemalige 96er Florian Hübner das erste Tor für den FCN. Der Innenverteidiger traf in der 69. Minute per Kopfball nach einem Freistoß von Taylan Duman. Der Ex-HSVer Jan Gyamerah erhöhte in der 81. Minute auf 2:0.

Nach elf Gegentoren in den vorangegangenen vier Spielen stand die ersatzgeschwächte Braunschweiger Not-Abwehr diesmal zwar sicherer als zuletzt. Doch offensiv war der Aufsteiger viel zu harmlos, um die Nürnberger zu gefährden.

Das Team des früheren Eintracht-Spielers Dieter Hecking hatte schon vor seinen beiden Toren deutlich mehr Chancen zur Führung. Um ein Haar hätte der „Club“ sogar früh ein Slapstick-Tor erzielt: Nach starker Einzelleistung von Lino Tempelmann wehrte Braunschweigs Torwart Jasmin Fejzic den Schuss des Nürnbergers aus spitzem Winkel ab, allerdings prallte der Ball über Umwege an die Latte (13.).