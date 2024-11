Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt fertigen den 1. FC Köln mit 8:0 ab. In der Tabelle übertrumpfen die Hessinnen den FC Bayern München.

Frankfurt/Main - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich mit einem Schützenfest auf den zweiten Platz in der Frauenfußball-Bundesliga geschossen. Die Hessinnen gewannen gegen den 1. FC Köln mit 8:0 (3:0). Nationalspielerin Laura Freigang (21. Minute/30./66.) war mit einem Dreierpack die überragende Spielerin auf dem Platz. Geraldine Reuteler (40./90.) traf doppelt. Die weiteren Treffer im Stadion am Brentanobad erzielten Pia -Sophie Wolter (64.), Sara Doorsoun (69./Foulelfmeter) und Elisa Senß (75.).

Die Eintracht ist zwar punktgleich mit Meister Bayern (20 Punkte), hat jedoch das beste Torverhältnis aller Liga-Teams (31:5). Spitzenreiter bleibt der VfL Wolfsburg mit 22 Zählern nach seinem Sieg in Hoffenheim. Für Freigang war es bereits das zehnte Tor im neunten Spiel. Sie führt damit auch die Torschützenliste an.

Frankfurt war von Beginn an den Kölnerinnen in allen Belangen überlegen. Der geballten Angriffswucht konnten die Gäste nur rund 20 Minuten widerstehen. Danach belohnte sich die Eintracht für ihre Überlegenheit. Nach der Pause brach Köln spätestens nach dem vierten Treffer auseinander. Bei den beiden nächsten Gegentoren, die innerhalb von fünf Minuten fielen, nutzte Frankfurt die großen Lücken in der FC-Abwehr