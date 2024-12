Pirmin Schwegler spielte von 2009 bis 2014 für Eintracht Frankfurt. Jetzt kehrt der Schweizer in neuer Funktion zu den Hessen zurück.

Frankfurt/Main - Ex-Profi Pirmin Schwegler kehrt zu Eintracht Frankfurt zurück und verstärkt künftig die Führungsriege des Fußball-Bundesligisten. Der 37 Jahre alte Schweizer fungiert bei den Hessen ab dem 1. Januar als Leiter Profifußball, teilte der Verein mit. „Er wird nah an der Mannschaft sein, viele Gespräche führen und den Jungs somit ein wichtiger Ansprechpartner sein“, beschrieb Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche das Aufgabenprofil.

Schwegler spielte als Profi von 2009 bis 2014 insgesamt 141 Mal für die Eintracht. In seiner aktiven Laufbahn absolvierte er über 400 Spiele in Deutschland, Australien und der Schweiz. Nach dem Karriereende arbeitete der frühere Nationalspieler zunächst als Scout beim deutschen Rekordmeister Bayern München und zuletzt als Leiter Lizenzfußball bei der TSG 1899 Hoffenheim, wo er im September dieses Jahres ausschied.

In Frankfurt soll Schwegler eng mit Sportdirektor Timmo Hardung und Christoph-Preuß, Leiter der Lizenzspielerabteilung, zusammenarbeiten. „Wir wollen die Bedingungen im direkten Mannschaftsumfeld so professionell wie möglich gestalten. Pirmin passt sehr gut in dieses Team“, sagte Krösche.