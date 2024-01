Eintrittsfreier Museumssonntag geht in Berlin in neue Runde

Berlin - Auch im neuen Jahr bieten viele Berliner Kultureinrichtungen wieder den eintrittsfreien Museumssonntag an. Die teilnehmenden 72 Museen öffnen immer am ersten Sonntag des Monats ihre Tore, wie es in einer Mitteilung der Kultursenatsverwaltung am Mittwoch hieß. Der erste Termin ist der 7. Januar.

Im Rahmen des monatlichen Aktionstags finden auch Workshops, Führungen in mehreren Sprachen sowie Konzerte und Lesungen statt - laut Kultursenator Joe Chialo (CDU) insgesamt rund 1700 Veranstaltungen pro Jahr. In der Mitteilung wies Chialo darauf hin, dass der eintrittsfreie Museumssonntag im kürzlich beschlossenen Doppelhaushalt 24/25 verankert sei, also für die kommenden zwei Jahre „gesichert“ sei.

Nach Angaben einer Sprecherin des Aktionstags haben seit Beginn dieses Kulturangebots während der Corona-Pandemie im Juli 2021 rund 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher teilgenommen. Alleine im vergangenen Jahr 2023 waren es 750.000. Im Jahr davor waren es 550.000 Besucher.