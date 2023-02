Oberhof - Die dreimalige Peking-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland verzichtet auf einem Start im Einzelrennen bei der Biathlon-WM in Oberhof. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Startliste für das Rennen über 15 Kilometer am Mittwoch (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) hervor. Die 32-Jährige könnte dem Vernehmen nach einen Tag später im Single-Mixed-Wettbewerb in Thüringen gemeinsam mit dem nun 16-maligen Weltmeister Johannes Thingnes Bö antreten. Noch haben die Norweger ihr Aufgebot aber nicht offiziell bekannt gegeben. Laut Medienberichten soll Röiseland im schweren Einzel für diesen Einsatz geschont werden.

Damit gibt es eine Konkurrentin weniger für Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick, die am Rennsteig um ihre dritte Medaille im dritten Individualwettbewerb kämpft. Die 34-Jährige aus Sachsen hatte bereits Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung geholt. Bronze im Jagdrennen war am Sonntag an Röiseland gegangen.