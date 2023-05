Hannover/Bremen - Die Menschen in Niedersachsen und Bremen sollten am Mittwoch den Regenschirm einpacken: Am Vormittag ist es meist stark bewölkt und es sind einzelne Schauer möglich. Am Nachmittag ist mit Auflockerungen zu rechnen und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad, auf den Inseln bei maximal 13 Grad. Es weht ein mäßiger bis schwacher Wind.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen Wolkenfelder auf, zum Morgen hin kann es Nebel geben. Es bleibt trocken, wobei die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen 4 und 10 Grad fallen. Der Wetterdienst kündigte einen schwachen Wind an.

Am Donnerstag kann der Regenschirm dann aber zu Hause bleiben. Es bleibt trocken, wobei sich die Sonne mit Wolken abwechselt. An der Küste wird es bis zu 16 Grad, im Osten bis zu 21 Grad warm. Auf den Inseln bleiben die Temperaturen bei maximal 13 Grad, wobei laut Wetterdienst mit einem schwachen Wind zu rechnen ist.