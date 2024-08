Eisbären Berlin gewinnen erstes Testspiel in Weißwasser

Weißwasser - Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat im ersten Testspiel einen deutlichen Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Serge Aubin gewann in Weißwasser beim Kooperationspartner Lausitzer Füchse aus der DEL2 5:0 (1:0, 4:0, 0:0). Blaine Byron (16. Minute), Gabriel Fontaine (27.), Ty Ronning (30.) und zum Abschluss zweimal Liam Kirk (34., 36.) trafen für die Berliner. Der junge Torwart Linus Vieillard kam zu seinem Debüt bei den Profis.

Am kommenden Wochenende stehen noch zwei weitere Testspiele beim Vorbereitungsturnier in Budweis an. Gegner sind dort die Heimmannschaft Banes Motor České Budějovice und der finnische Topclub Oulun Kärpät.

Ihr erstes Pflichtspiel bestreiten die Eisbären am 5. September in der Champions Hockey League (CHL) beim schwedischen Club Växjö Lakers. Die neue DEL-Saison beginnt für den Titelverteidiger am 20. September mit einem Auswärtsspiel gegen die Kölner Haie.