Die Hauptstädter belohnen sich in einem hart umkämpften Spitzenspiel für ihre Beharrlichkeit. Wieder einmal sorgen die beiden Topscorer für die Entscheidung.

Eisbären Berlin gewinnen mit 3:2 in München

Dank der Tore von Leonhard Pföderl (l) und Ty Ronning (r) siegen die Berliner in München.

München - Die Eisbären Berlin haben ihren zweiten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Am viertletzten Hauptrundenspieltag gewann der deutsche Meister das Spitzenspiel beim EHC Red Bull München mit 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Leonhard Pföderl erzielte das Siegtor der Hauptstädter, zuvor hatte Ty Ronning zweimal getroffen.

Vor 10.796 Zuschauern in der ausverkauften Münchener Arena hatten die Berliner in der Anfangsphase die Mehrzahl der Torchancen. Den einzigen Treffer im Auftaktdrittel erzielten allerdings die Hausherren. Filip Varejcka war in der zehnten Minute erfolgreich.

Berliner können im Schlussabschnitt Rückstand noch wettmachen

Nach der ersten Pause blieben die Gäste bemüht und konnten durch ein Tor von Ronning ausgleichen (27.). Nur zehn Sekunden später nutzte Maximilian Kastner allerdings eine Unaufmerksamkeit der Hauptstädter und sorgte für die erneute Führung der Münchener.

Im zeitweise hitzigen Schlussabschnitt gelang es den Berlinern, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Erst erzielte Ronning sein zweites Tor (44.), dann traf Pföderl im Powerplay (51.). In den verbleibenden Minuten brachten die Eisbären den knappen Vorsprung mit großem Einsatz und nicht zuletzt dank einiger starker Paraden von Goalie Jonas Stettmer über die Zeit.