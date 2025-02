Die Hauptstädter bauen ihre Heimserie auf fünf Siege aus und festigen den zweiten Tabellenplatz in der DEL. Nach einer 4:1-Führung müssen sie aber am Ende noch um den Erfolg gegen Köln bangen.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in eigener Halle ausgebaut. Am Sonntagabend gewann der deutsche Meister gegen die Kölner Haie mit 5:4 (1:1, 3:0, 1:3) und feierte damit den fünften Heimsieg nacheinander in der Deutschen Eishockey Liga. Zach Boychuk erzielte zwei Tore, außerdem trafen Ty Ronning, Adam Smith und Manuel Wiederer für die Hauptstädter.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof traf Brady Austin bereits in der zweiten Minute für die Gäste. Die Hausherren taten sich danach schwer, gegen die konsequent verteidigenden Kölner Torchancen herauszuspielen. Einen der wenigen gelungenen Angriffe nutzte Ronning zum Ausgleich (15.).

Zach Boychuk trifft zweimal im Powerplay

Nach der ersten Pause steigerten sich die Berliner und fanden nun immer häufiger Lücken in der Hintermannschaft der Rheinländer. Smith sorgte mit seinem ersten DEL-Treffer für die Führung (29.), dank weiterer Tore von Wiederer (32.) und Boychuk im Powerplay (38.) zogen die Hauptstädter auf 4:1 davon.

Im Schlussdrittel geriet der Erfolg aber noch einmal in Gefahr. Die Gäste konnten durch Treffer von Marco Münzenberger (41.) und Justin Schütz (46.) verkürzen, ehe Boychuk mit seinem zweiten Überzahltor die Nerven etwas beruhigte (55.). Für den Endstand sorgte der Kölner Maximilian Kammerer (60.).