Nach einer enttäuschenden Saison bauen die Eisbären Berlin am Kader für die kommende Saison. Als ersten Neuzugang stellt der entthronte Eishockey-Meister einen aufstrebenden deutschen Angreifer vor.

Deutschlands Tobias Eder (l) und Österreichs Lukas Kainz und Nico Feldner versuchen an den Puck zu kommen.

Berlin (dpa/bb) – - Die Eisbären Berlin haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) präsentiert. Am Montag stellte der Verein den deutschen Nationalspieler Tobias Eder in der Hauptstadt vor. Der 25 Jahre alte Angreifer wechselte von der Düsseldorfer EG und unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim DEL-Rekordmeister.

„Ich sehe hier für mich persönlich einfach die beste Chance, mich selbst weiterzuentwickeln, aber natürlich auch mit dem Team den daraus resultierenden Erfolg zu haben“, sagte der gebürtige Tegernseer im Rahmen eines Pressegeprächs am Montag. Nun will er daran mitwirken, dass die Berliner, die zuletzt als Titelverteidiger die Playoffs verpassten, wieder an bessere Zeiten anknüpfen können: „Ich bin genau dann mit einer Saison zufrieden, wenn wir das letzte Spiel gewinnen. Und das ist dann hoffentlich nicht das 56. der Hauptrunde“, betonte Eder.

Dabei will der vielseitige Angreifer auf die Erfahrungen, die er zuletzt im Rheinland sammeln konnte, aufbauen: „Die vier Jahre, die ich in Düsseldorf verbracht habe, waren extrem hilfreich und wunderschön“, sagte er. „Ich habe mich zu einem gestandenen DEL-Spieler entwickelt und war jetzt zuletzt auch Führungsspieler bei der DEG.“

Eder hofft, dass er vor seinem Debüt bei den Eisbären bereits ein weiteres sportliches Highlight erleben kann. Derzeit bestreitet er mit dem Nationalteam die Vorbereitung auf die im Mai bevorstehende Eishockey-Weltmeisterschaft. „Natürlich ist es mein Ziel, zur WM zu fahren. Aber das steht und fällt auch immer damit, wer noch aus der Liga dazukommt und wer aus Nordamerika zur Verfügung steht“, sagte Eder.