Berlin - Die Eisbären Berlin feiern den nächsten Sieg in der Deutschen Eishockey Liga und festigen ihre Tabellenführung. Das Team von Trainer Serge Aubin gewann gegen Liga-Schlusslicht Düsseldorfer EG mit 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) in der Overtime. Nach Treffern von Kai Wissmann, Jonas Müller und zwei Toren von Leo Pföderl feierte der deutsche Meister den zehnten DEL-Erfolg in Serie.

Vor 14.200 Fans in der ausverkauften Berliner Arena am Ostbahnhof starteten die Berliner druckvoll in die Partie. Gut im Spielaufbau und mit einem Vorteil in der Schussstatistik konnten die Chancen zunächst aber nicht genutzt werden. Erst in der 18. Minute erzielte Wissmann von der blauen Linie via Fernschuss in Überzahl die Führung. Die DEG revanchierte sich indes prompt, glich knapp zwei Minuten später durch Philip Gogulla – ebenfalls im Powerplay – aus.

Schlussminuten entscheiden

Im Mittelabschnitt überzeugten die Eisbären weiter mit viel Bewegung auf dem Eis. Die Zahl der klaren Tormöglichkeiten wurde allerdings kleiner, auch die Effizienz blieb ausbaufähig. Grund dafür war nicht zuletzt die erstarkte Defensive der Düsseldorfer. Es war abermals eine Überzahlsituation, die Pföderl nutzen konnte, als er in der 38. Minute zum 2:1 traf.

Mit einem Mann mehr auf dem Eis schoss Tyler Gaudet Sekunden nach Wiederanpfiff zum Schlussdrittel das 2:2 und öffnete das Spiel erneut. Alexander Ehl erhöhte in der 59. Minute sogar auf 2:3, bevor Pföderl in der Schlussminute egalisierte. In der Overtime zeigte der Meister dann seine Endspurt-Qualität und sicherte sich mit Müllers Tor den Sieg.