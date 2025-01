Die Erfolgsserie der Hauptstädter in der DEL ist nach fünf Siegen gerissen. Zwei starke Drittel reichen gegen die Kölner am Ende nicht, um die Niederlage abzuwenden.

Eisbären Berlin verlieren mit 3:5 in Köln

Goalie Jake Hildebrand muss mit den Eisbären Berlin eine Niederlage in Köln hinnehmen.

Köln - Die Eisbären Berlin haben nach fünf Siegen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder eine Niederlage kassiert. Am Dienstagabend verlor der deutsche Meister bei den Kölner Haien mit 3:5 (1:1, 2:3, 0:1) und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze. Lean Bergmann, Liam Kirk und Gabriel Fontaine trafen für die Hauptstädter, die im Schlussdrittel nichts mehr zuzusetzen hatten.

Vor 17.166 Zuschauern in der Kölner Arena nutzten die Hausherren gleich ihre erste Torgelegenheit. Parker Tuomie sorgte nach zwei Minuten für die Führung. In der abwechslungsreichen Begegnung vergaben beide Teams gute Chancen, ehe Bergmann für die Berliner ausglich (17.).

Die Berliner können dreimal einen Rückstand ausgleichen

Das zweite Drittel verlief turbulenter: Frederik Storm (21.) und Louis-Marc Aubry (30.) trafen für die Gastgeber, Kirk (23.) und Fontaine (31.) antworteten jeweils umgehend für die Berliner. Dank eines Powerplay-Tors von Alexandre Grenier (36.) gingen die Rheinländer mit einem knappen Vorsprung in den Schlussabschnitt.

Die Hauptstädter blieben bemüht, fanden aber kein Mittel mehr, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Die Gastgeber kontrollierten nun das Geschehen und erhöhten durch einen Treffer von Maximilian Kammerer auf 5:3 (46.).