Berlin - Die Eisbären Berlin stecken nach drei klaren Heimniederlagen hintereinander und dem Verlust der Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erstmals in der laufenden Saison in einem Stimmungstief. „Es ist einfach nicht gut genug. Das war definitiv nicht der Standard, den wir gewohnt sind und den wir erwarten“, räumte Trainer Serge Aubin nach dem enttäuschenden 0:3 gegen das Liga-Schlusslicht Iserlohn Roosters am Sonntag ein. „Im Moment ist unser Selbstvertrauen gering. Wir müssen wieder zu unserem Spiel finden.“

Mit Blick auf den Formeinbruch nach der Deutschland-Cup-Pause verwies der Kanadier auf die massiven Personalprobleme. So mussten die Berliner zuletzt unter anderem auf Leistungsträger wie Goalie Jake Hildebrand, die Verteidiger Kai Wissmann und Morgan Ellis sowie die Angreifer Blaine Byron und Ty Ronning verzichten. „Wir haben acht verletzte Spieler. Da ist es unmöglich, als Gruppe die Sicherheit und Qualität zu haben, die wir vom Saisonstart an gezeigt haben“, sagte Aubin.

Der Trainer betonte aber, dass es trotz der Ausfälle „keine Entschuldigungen“ für die jüngsten Misserfolge gebe. Das Team müsse „Wege finden, um zu gewinnen“. Dass dies gelingen wird, steht für Aubin derzeit noch außer Zweifel. „Es herrscht keine Panik, wir werden das reparieren“, sagte er.