Die Vorbereitung beim DEL-Rekordmeister nimmt Fahrt auf. In Tschechien gibt es einen weiteren Sieg.

Budweis - Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat sein zweites Testspiel gewonnen. Das Team von Trainer Serge Aubin besiegte im tschechischen Budweis den finnischen Spitzenclub Oulun Kärpät 4:2.

Bei dem Turnier treffen die Berliner am Samstag (17.00 Uhr) auf Gastgeber HC Motor České Budějovice. Das erste Testspiel hatten die Eisbären am vergangenen Sonntag beim Kooperationspartner Lausitzer Füchse aus der DEL2 5:0 gewonnen.

Sein erstes Pflichtspiel bestreitet das Team am 5. September in der Champions Hockey League (CHL) beim schwedischen Club Växjö Lakers. Die neue DEL-Saison beginnt für den Titelverteidiger am 20. September mit einem Auswärtsspiel gegen die Kölner Haie.