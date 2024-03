Die Eisbären Berlin müssen auf dem Weg ins DEL-Finale gegen die Straubing Tigers antreten. In der Hauptrunde machten die Berliner nicht so gute Erfahrungen mit den Niederbayern.

Berlin (dpa/bb) – - Die Eisbären Berlin treffen im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf die Straubing Tigers. Die Niederbayern setzten sich im siebten und entscheidenden Match im Viertelfinale am Samstag knapp mit 3:2 gegen die Schwenninger Wild Wings durch. Die Eisbären waren in fünf Partien in die Vorschlussrunde eingezogen. Im ersten Spiel der Serie nach dem Modus Best of Seven am Montag sind die Berliner Gastgeber für die Tigers (17.00 Uhr/Magentasport).

In der Hauptrunde hatten die Eisbären nur einmal in vier Spielen gegen Straubing jubeln können. Am 29. Oktober setzte sich das Team von Eisbären-Trainer Serge Aubin in der Mercedes-Benz Arena mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Bayern durch. Zwei Wochen zuvor hatten die Tigers die Punkte durch ein 3:2 nach Penaltyschießen mit nach Bayern genommen. Die Heimspiele in diesem Jahr im Eisstadion am Pulverturm wurden zu einer klaren Angelegenheit für Straubing. Am 12. Januar gab es einen 6:2-Sieg, am 1. März einen 4:1-Erfolg.

In der zweiten Halbfinal-Begegnung stehen sich der Hauptrunde-Erste Pinguins Bremerhaven und Titelverteidiger EHC Red Bull München gegenüber. Das Halbfinale endet am 13. und 14. April. Die Finalserie startet am 17. April, das möglicherweise siebte und letzte Match der Spielzeit ist für den 30. April angesetzt.