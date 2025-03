Der frühe Tod von Eishockey-Profi Tobias Eder berührt weiterhin die Eisbären Berlin. Leo Pföderl will für den Teamkollegen den Meistertitel holen und hat eine spezielle Vorbereitung auf die Playoffs.

Playoffs in der DEL

Nationalstürmer Leo Pföderl will mit den Eisbären den Titel verteidigen.

Berlin - Die Eisbären Berlin wollen mit der Titelverteidigung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Trauer um ihren verstorbenen Teamkollegen Tobias Eder weiter verarbeiten. „Ich bin sicher, er schaut von oben zu, wie wir um den Meistertitel kämpfen und drückt uns die Daumen“, sagte Eisbären-Stürmer Leo Pföderl der „Sport Bild“, „wir wollen auch nicht für Tobi den Meistertitel holen, sondern mit ihm“. Der Nationalspieler war Ende Januar im Alter von 26 Jahren einer Krebserkrankung erlegen.

Der Tod des Mitspielers habe laut Pföderl, der als Spieler des Jahres in der DEL ausgezeichnet wurde, die Mannschaft noch enger zusammenrücken lassen: „Tobi würde es genauso haben wollen, dass wir weiter Gas geben und gutes Eishockey spielen.“

Pföderl geht vor Playoffs zu Kravitz-Konzert

Der Titelverteidiger hatte die Hauptrunde als Zweiter hinter Ingolstadt abgeschlossen, was für den 31-Jährigen ein gutes Omen bedeutet, da der letztjährige Titel auch vom zweiten Platz aus kommend geholt wurde. Im Viertelfinale nach dem Modus Best-of-Seven treffen die Eisbären ab dem kommenden Sonntag auf die Straubing Tigers (16.30 Uhr/Magentasport)

Der Nationalmannschaftsstürmer bereitet sich dabei mit dem Besuch eines Konzertes von US-Sänger Lenny Kravitz speziell auf die K.o.-Runden vor. „Da hole ich mir frische Energie für die Playoffs“, sagte der gelernte Maurer, der sich nach seiner Karriere vorstellen kann, wieder die Kelle in der bayrischen Heimat in die Hand zu nehmen und seinem Bruder zu helfen: „Wir wollen ja den Familienbetrieb am Laufen halten.“