Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Heimsieg innerhalb von drei Tagen gefeiert. Am Sonntagnachmittag gewann der Tabellenführer aus der Hauptstadt gegen die Straubing Tigers mit 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Blaine Byron sorgte in der Overtime mit seinem zweiten Tor des Spiels für die Entscheidung, zuvor hatte auch Yannick Veilleux für die Berliner getroffen.

Vor 14.100 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof starteten die Hausherren stark und konnten bereits in der ersten Spielminute den Führungstreffer von Byron bejubeln. Danach bestimmten die Berliner weiter die Begegnung und erarbeiteten sich ein deutliches Chancenplus. Veilleux baute den Vorsprung acht Sekunden vor der ersten Drittelpause aus.

Nach dem Wiederbeginn wurden die Gäste offensiv aktiver und konnten das Spiel ausgeglichener gestalten. Nachdem die Berliner einige gute Gelegenheiten ausgelassen hatten, kamen die Niederbayern durch Treffer von Joshua Samanski und Tim Brunnhuber zum Ausgleich. Im Schlussabschnitt verhinderten Eisbären-Goalie Jonas Stettmer und sein Straubinger Gegenüber Florian Bugl weitere Tore. Byron sorgte schließlich in der Verlängerung mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.