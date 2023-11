Berlin - Die Eisbären Berlin haben auf ihre Personalprobleme reagiert und den 28 Jahre alten Jaedon Descheneau für zunächst vier Wochen verpflichtet. Danach will der Hauptstadt-Club, der zuletzt drei Niederlagen nacheinander in der Deutschen Eishockey Liga kassierte, über einen festen Vertrag entscheiden.

„Wir werden Jaedon in den kommenden Wochen intensiv beobachten“, kündigte Sportdirektor Stéphane Richer in einer Mitteilung am Mittwoch an. Descheneau spielte unter anderem in der Schweiz und in Schweden sowie auch in der DEL für die Düsseldorfer EG. Zuletzt war der Flügelstürmer aus Kanada für SaiPa Lappeenranta in Finnland im Einsatz.