Eisenach - Der ThSV Eisenach hat gegen den THW Kiel in der Handball-Bundesliga klar verloren. Gegen den Rekordmeister gab es am Freitag eine 32:40 (19:22)-Niederlage in der ausverkauften Werner-Aßmann-Halle. Vor 3150 Zuschauern war Niklas Ekberg vom THW Kiel mit sieben Toren, davon drei verwandelten Siebenmeter, bester Werfer. Willy Weyrauch (6 Tore) wurde bester Eisenacher Werfer.

Durch gleich zwei Fehlwürfe des ThSV hintereinander konnte sich der THW Kiel nach acht Minuten einen Vier-Tore-Vorsprung erarbeiten. Nachdem es zunächst so ausgesehen hatte, als würden die Gäste aus Kiel den Eisenachern schon in der ersten Hälfte enteilen, fingen sich die Gastgeber kurz vor der Pause und kamen auf zwei Toren heran. In dieser Phase traute sich der Aufsteiger ebenfalls die offensive Sieben-gegen-Sechs-Taktik einzusetzen, die Kiel das gesamte Spiel über durchzog. In den ersten 24 Minuten hatte Kiel ganze zehnmal ihren Torwart gegen einen weiteren Feldspieler ausgetauscht. Mit einem 19:22 ging es in die Pause.

Die Wartburgstädter kamen stark aus der Pause zurück und erzielten nach fünf Minuten den 22:22 Ausgleich. Diesen konnten sie jedoch nicht lange halten und gaben die Partie vollkommen aus der Hand. Mit sechs Toren in Serie erarbeitete sich der Rekordmeister aus Kiel einen Vorsprung, den sie bis zum Ende zum 40:32 ausbauen konnten.