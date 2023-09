Stuttgart - Handball-Erstligist ThSV Eisenach hat am vierten Spieltag den ersten Auswärtssieg der Saison verpasst. Die Thüringer verloren am Sonntag beim TVB 1898 Stuttgart mit 22:28 (11:13). Vor 3773 Zuschauern in der Porsche-Arena begann das Spiel zunächst ausgeglichen, jedoch konnten sich die Stuttgarter noch vor der Halbzeit einen Drei-Punkte-Vorsprung erarbeiten. Bis Mitte der zweiten Halbzeit blieben die Wartburgstädter dran, dann zog Stuttgart davon. Bester Werfer war ThSV-Spieler Manuel Zehnder mit acht Toren (davon fünf Siebenmeter).

Eisenachs Trainer Misha Kaufmann hatte schon vor dem Spiel die Erwartungshaltung gedämpft und von einer „ganz schweren Aufgabe“ gesprochen. Vor allem Stuttgarts Torwart Silvio Heinevetter erwies sich als zu hohe Hürde für die Gäste. Der frühere Nationaltorhüter parierte knapp 36 Prozent der Eisenacher Würfe.

Durch die Auswärtsniederlage rutschten die Gäste in der Tabelle auf den neunten Platz ab. Am kommenden Freitag darf die Sieben von Trainer Misha Kaufmann wieder zu Hause ran, Gegner ist ab 19.00 Uhr die Spielgemeinschaft HBW Balingen-Weilstetten.